Илон Маск, американский предприниматель и глава компаний Tesla и SpaceX, опубликовал провокационный рисунок, аллегорически изображающий президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующую публикацию он сделал на своей странице в соцсети X.

На иллюстрации показаны люди, прикованные к железнодорожным путям, по которым движется поезд. Часть лежащих на рельсах уже ранена, однако впереди остаются еще живые. Рядом стоит персонаж с подписью «Зеленский», способный остановить состав, но бездействующий.

«Ты можешь остановить поезд в любой момент, но отказываешься, требуя гарантий, что он не возобновит движение через несколько лет», — гласит надпись на фото.

Изображение, по мнению наблюдателей, символизирует критику политики Киева в контексте затяжного конфликта.

Также 2 марта Маск написал, что Зеленский «навредил себе» в глазах общественности после его перепалки с американским президентом в Белом доме. Кроме того, предприниматель осудил Зеленского за желание продолжать боевые действия вместо того, чтобы согласиться на прекращение огня.

Ранее Зеленский нахамил американскому сенатору после призыва подать в отставку.