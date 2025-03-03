Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск опубликовал изображение, на котором Зеленский «убивает» собственный народ

Маск сравнил действия Зеленского с отказом остановить смертельный поезд
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск, американский предприниматель и глава компаний Tesla и SpaceX, опубликовал провокационный рисунок, аллегорически изображающий президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующую публикацию он сделал на своей странице в соцсети X.

На иллюстрации показаны люди, прикованные к железнодорожным путям, по которым движется поезд. Часть лежащих на рельсах уже ранена, однако впереди остаются еще живые. Рядом стоит персонаж с подписью «Зеленский», способный остановить состав, но бездействующий.

«Ты можешь остановить поезд в любой момент, но отказываешься, требуя гарантий, что он не возобновит движение через несколько лет», — гласит надпись на фото.

Изображение, по мнению наблюдателей, символизирует критику политики Киева в контексте затяжного конфликта.

Также 2 марта Маск написал, что Зеленский «навредил себе» в глазах общественности после его перепалки с американским президентом в Белом доме. Кроме того, предприниматель осудил Зеленского за желание продолжать боевые действия вместо того, чтобы согласиться на прекращение огня.

Ранее Зеленский нахамил американскому сенатору после призыва подать в отставку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами