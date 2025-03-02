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Маск рассказал о «бесчеловечном» поступке Зеленского

Маск счел отказ Зеленского от прекращения огня жестоким и бесчеловечным
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Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск осудил в соцсети X президента Украины Владимира Зеленского за желание продолжать боевые действия вместо того, чтобы согласиться на прекращение огня.

Бизнесмен напомнил, как два года назад он говорил, что Украине нужно стремиться к миру, или она потеряет множество жизней и при этом не получит никаких выгод. По его словам, Зеленский тогда выбрал второй вариант и теперь хочет сделать это снова.

«Это жестоко и бесчеловечно», — написал Маск.

28 февраля Зеленский на переговорах с американским руководством в Белом доме заявил, что хочет добиться долгосрочного мира, а не просто прекращения огня. Процитировав 40-го президента США Рональда Рейгана, он сказал, что «мир — это не просто отсутствие войны.

В итоге переговоры американского и украинского президентов закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее Маск сделал неутешительное для Украины заявление о Зеленском.

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