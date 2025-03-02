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Генсек НАТО призвал подготовиться к остановке огня на Украине

Генсек НАТО Рютте призвал готовиться к прекращению огня на Украине
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Global Look Press

По итогам саммита лидеров ЕС в Лондоне генсек НАТО Марк Рютте призвал готовиться к моменту прекращения огня в зоне конфликта на Украине, а затем охранять мир. Его цитирует «Страна.ua».

Как пишет The Guardian, Рютте также заявил, что европейские страны активизируют усилия, чтобы гарантировать, что республика сможет при необходимости продолжать обороняться. На саммите обсуждались и гарантии безопасности для Украины и увеличение членами ЕС собственных оборонных бюджетов.

Британский премьер Кир Стармер на саммите в Лондоне объявил о выделении для Киева дополнительных £1,6 млрд (более $2 млрд) для закупки 5 тыс. ракет для систем ПВО (противовоздушной обороны). Он заявил, что Великобритания готова защищать мир на Украине вместе с другими, что будет включать «солдат на земле» и «самолеты в воздухе». Политик отметил, что участники лондонского саммита договорились о продолжении военной помощи Киеву и сохранении экономического давления на Москву.

Ранее глава ЕК призвала превратить Украину в «неперевариваемого стального дикобраза».

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