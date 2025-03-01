Зеленский привез Трампу в США чемпионский пояс Усика

Президент Украины Владимир Зеленский привез главе США Дональду Трампу чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика. Об этом пишет «РБ Спорт».

Во время визита Зеленского в Белый дом можно было заметить, что пояс WBC находился рядом с украинской делегацией. Усик передал этот пояс Зеленскому в августе 2024 года, а 13 февраля украинский президент в телефонном разговоре пообещал подарить его Трампу.

Трамп и Зеленский публично повздорили перед встречей в Вашингтоне. После завершения брифинга Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения по редкоземельным металлам, которое, как ожидалось, должно было состояться на встрече, было отменено, как и пресс-конференция по итогам встречи.

Усик в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри. В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

21 декабря 2024 года состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

Ранее Усик спародировал Криштиану Роналду.