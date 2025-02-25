В США рассказали, сколько продержится Украина без американской помощи

WSJ: без помощи США Украина сможет воевать до лета 2025 года

Без военной помощи от США Украина сможет продержаться на фронте еще несколько месяцев, до лета 2025 года. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Без военной помощи США Украина имеет достаточно оружия, чтобы продолжать вести боевые действия в нынешнем темпе до лета», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, после этого Киев может оказаться без боеприпасов и не сможет использовать некоторые из своих «самых современных видов вооружения».

WSJ напоминает, что обострение отношений президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в последние дни ставят Киев перед перспективой потери военной поддержки США.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что украинское руководство сегодня едва ли «на что-то способно», кроме стремления заработать и торга с США.

Он пояснил, что имеет в виду переговоры Киева и Вашингтона о плате за помощь, которую предоставила Украине администрация бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее в конгрессе США призвали провести аудит Зеленского.