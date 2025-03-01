Сенатор Грэм заявил, что оказание помощи Украине находится под вопросом

Украинский лидер Владимир Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме сделал почти невозможным оказание помощи Киеву со стороны Вашингтона. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на телеканале Fox News.

«То, как сегодня прошла встреча… Вы сделали почти невозможным оказание вам помощи», — отметил он.

Дальнейшее сотрудничество США с Украиной при Зеленском находится под вопросом, добавил Грэм.

Центральной темой перепалки Трампа и Зеленского стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил, что Зеленский загнал себя в тупик, запретив переговоры с Россией.