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Туск заявил, что на лондонском саммите не обсуждали гарантии безопасности для Киева

Туск: лидеры стран ЕС на саммите в Лондоне не обсуждали гарантии безопасности для Украины
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IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Лидеры стран ЕС и НАТО не обсуждали на саммите в Лондоне гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск, пишет ТАСС.

«[Гарантии безопасности для Украины] не были темой повестки дня», — сказал Туск на пресс-конференции.

Кроме того, лидеры стран не стали обсуждать вопрос отправки на Украину миротворцев из европейских армий.

Международный саммит по безопасности, где будет обсуждаться Украина, проходит в Лондоне вечером 2 марта. Кроме украинского лидера Владимира Зеленского, премьер Великобритании Кир Стармер пригласил на него президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Польши Дональда Туска, генсека НАТО Марка Рютте и других лидеров.

В интервью Би-би-си перед саммитом Стармер рассказал, что Лондон и Париж разработают собственный план по урегулированию украинского конфликта. По его словам, к работе над ним могут привлечь еще одну или две страны, после чего документ планируют обсудить с руководством США.

Ранее премьер Британии с объятиями приветствовал приехавшего на саммит Зеленского.

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