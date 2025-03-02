Маск высказался о саммите лидеров ЕС в Лондоне

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) и президент Украины Владимир Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Об этом в соцсети X написал американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.

«Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?» — написал он.

Международный саммит по безопасности, где будет обсуждаться Украина, проходит в Лондоне вечером 2 марта. Кроме украинского лидера Владимира Зеленского, премьер Великобритании Кир Стармер пригласил на него президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Польши Дональда Туска, генсека НАТО Марка Рютте, шведского, норвежского и чешского премьер-министров Ульфа Кристерссона, Йонаса Гара Стёре, Петра Фиалу, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу МИД Турции Хакана Фидана. По словам источника в британском кабмине, участники саммита хотят вернуть инициативу по прекращению огня на Украине «в нужное русло».

В интервью Би-би-си перед саммитом Стармер рассказал, что Лондон и Париж разработают собственный план по урегулированию украинского конфликта. По его словам, к работе над ним могут привлечь еще одну или две страны, после чего документ планируют обсудить с руководством США. Британский премьер выделил три обязательных условия мира, в числе которых — «сильная Украина».

Ранее от Зеленского потребовали наладить отношения с США.