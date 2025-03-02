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В США заявили, что не дадут денег Зеленскому

Латник: США не дадут Киеву деньги, пока Зеленский не согласится на мир
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Al Drago - Pool via CNP/Global Look Press

Американские власти не дадут денег Киеву, пока украинский президент Владимир Зеленский не вернется в Вашингтон с миром. Об этом заявил министр торговли США Говард Латник в интервью Fox News.

«Зеленскому было необходимо услышать напрямую от финансирующих его Соединенных Штатов: «Мы не дадим тебе денег, пока ты не придешь к нам с миром», — сказал он.

Соответствующее заявление он сделал на фоне прошедших недавно в Вашингтоне переговоров президента США Дональда Трампа и украинского лидера. Тогда американский президент подчеркнул, что Зеленский не желает мира, обвинив его в безответственном отношении к сложившейся ситуации. Зеленский досрочно покинул Белом дом, американская сторона отказалась продолжать диалог.

25 февраля президент РФ Владимир Путин назвал востребованным участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Но, как отметил российский лидер, эти государства сами отказались вести диалог с Москвой.

Ранее в Госдепе США обвинили Зеленского в попытке помешать решению конфликта на Украине.

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