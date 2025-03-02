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Премьер Польши без всяких «но» поддержал Украину на фоне «неясной позиции» США

Премьер Польши Туск заявил о безоговорочной поддержке Украины
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Gleb Garanich/Reuters

Польский премьер Дональд Туск перед вылетом на неформальную встречу лидеров Евросоюза в Лондоне заявил, что Варшава безоговорочно поддерживает Киев. Его цитирует агентство PAP.

«Польша на стороне Украины. Без всяких «но». Этого требуют не только человеческая порядочность и солидарность с пострадавшими, но и безопасность, национальные интересы Польши», — сказал политик.

Он отметил, что ситуация осложняется тем, что, помимо поддержки Украины, Польша стремится к «максимально тесному союзу» Европы и всего Запада с США. Туск заметил, что американская позиция в отношении конфликта на Украине сейчас «не столь ясна».

Премьер-министр добавил, что на встрече в Лондоне призовет страны ЕС «задуматься об укреплении восточного фланга» — в Финляндии, Прибалтике и в Польше на границе с РФ и Белоруссией нужно обеспечить большее присутствие европейских войск.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее президент Польши призвал Зеленского вернуться за стол переговоров.

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