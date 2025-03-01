В Польше призвали Зеленского вернуться за стол переговоров с Трампом

Дуда призвал Зеленского вернуться за стол переговоров с Трампом

Президент Польши Анджей Дуда призвал украинского лидера Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

«Зеленский должен вернуться за стол переговоров и, сохраняя спокойствие, вести переговоры о таких решениях, в результате которых Украина будет безопасна. Ситуация требует возвращения за стол переговоров», — сказал Дуда.

Таким образом он прокомментировал скандал, возникший на переговорах лидеров США и Украины, прошедших накануне в Белом доме.

Зеленский спешно покинул переговоры после перепалки с Трампом. Советник президента Джей Ди Вэнс заявил, что украинский президент своим поведением высказывает неуважение американской стороне.

27 февраля российский лидер Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ, в ходе которого оценил первые контакты с новой администрацией США. Как он сказал, возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном «вселяет определенные надежды».

Ранее сообщалось, что Зеленский покинул США, не примирившись с Трампом.