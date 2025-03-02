В американском штате Вермонт прошла проукраинская акция на фоне визита Вэнса

Протестные акции в поддержку Украины прошли у одного из горнолыжных курортов в США, куда на отдых направлялись вице-президент страны Джеймс Дэвид Вэнс и члены его семьи. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Соответствующие мероприятия состоялись 1 марта в штате Вермонт. По информации издания, Вэнс вместе с семьей направлялся на горнолыжный курорт «Шугарбуш Резорт» в городе Уоррен. Однако по пути вице-президента встретили несколько сотен проукраинских активистов. Люди держали в руках таблички с надписями о том, что соратник нынешнего главы государства является предателем и «позором нации».

«Вэнс собирался остановиться в четырехзвездочном отеле возле курорта, но из-за демонстрантов его семья решила отправиться в другое место», — говорится в публикации.

При этом в материале подчеркивается, что в тот же день в другом районе города прошла акция в поддержку нынешней американской администрации.

Как отметили журналисты, активисты планировали организовать протест в поддержку Украины еще в первой половине недели. Однако мероприятие перенесли на 1 марта, так как в Вашингтон с официальным визитом прибыл украинский лидер Владимир Зеленский.

28 февраля в Белом доме состоялись переговоры с участием украинского лидера. Однако беседа завершилась словесной перепалкой, в ходе которой Вэнс упрекнул Зеленского в нежелании благодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку.

Ранее администрация США опубликовала официальное заявление об итогах визита украинского лидера.