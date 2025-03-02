Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В американском штате Вермонт прошла проукраинская акция на фоне визита Вэнса

Fox News: проукраинские активисты пытались сорвать поездку Вэнса на курорт в США
close
Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Протестные акции в поддержку Украины прошли у одного из горнолыжных курортов в США, куда на отдых направлялись вице-президент страны Джеймс Дэвид Вэнс и члены его семьи. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Соответствующие мероприятия состоялись 1 марта в штате Вермонт. По информации издания, Вэнс вместе с семьей направлялся на горнолыжный курорт «Шугарбуш Резорт» в городе Уоррен. Однако по пути вице-президента встретили несколько сотен проукраинских активистов. Люди держали в руках таблички с надписями о том, что соратник нынешнего главы государства является предателем и «позором нации».

«Вэнс собирался остановиться в четырехзвездочном отеле возле курорта, но из-за демонстрантов его семья решила отправиться в другое место», — говорится в публикации.

При этом в материале подчеркивается, что в тот же день в другом районе города прошла акция в поддержку нынешней американской администрации.

Как отметили журналисты, активисты планировали организовать протест в поддержку Украины еще в первой половине недели. Однако мероприятие перенесли на 1 марта, так как в Вашингтон с официальным визитом прибыл украинский лидер Владимир Зеленский.

28 февраля в Белом доме состоялись переговоры с участием украинского лидера. Однако беседа завершилась словесной перепалкой, в ходе которой Вэнс упрекнул Зеленского в нежелании благодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку.

Ранее администрация США опубликовала официальное заявление об итогах визита украинского лидера.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами