Президент Германии удивился необходимости «защищать Украину от США»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер удивился из-за необходимости «защищать Украину от США». Об этом пишет немецкий портал Der Tagesspiegel.

«Я бы никогда не поверил, что нам когда-нибудь придется защищать Украину от США», — заявил он, комментируя переговоры украинского и американского президентов в Белом доме.

По словам Штайнмайера, перепалка между Владимиром Зеленским и его коллегой Дональдом Трампом поразила его. Он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы украинские власти были вынуждены кому-либо подчиняться.

В своем обращении президент Германии также заявил о необходимости создания сильного коалиционного правительства в Германии по результатам прошедших выборов.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

До этого президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ сесть за стол переговоров по Украине. При этом он напомнили, что украинские власти ввели для себя запрет на переговоры с РФ.

Ранее в Германии призвали как можно скорее направить Украине пакет помощи на €3 млрд.