Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе ожидают вывода 20 тыс. американских военных

WP: европейские политики ожидают вывода из Европы 20 тыс. американских военных
close
Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Европейские политики ожидают вывода 20 тысяч американских военнослужащих из региона. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Они (дипломаты. — ред.) ожидают вывода около 20 тысяч американских военнослужащих, о котором заявила администрация Байдена в начале... конфликта на Украине», — пишет издание.

Один из источников также подчеркнул, что вывод американских военных может стать для Европы «возвращением к нормальной жизни».

Недавно издание Onet со ссылкой на доцента Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петра Олещука писало, что Европа может создать новый военный альянс без участия США.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что банки и пенсионные фонды стран Евросоюза должны вкладывать деньги в оборону. Европе необходимо направить на производство вооружения, чтобы военные расходы стран НАТО превысили 3%, уверен он.

Ранее в Британии заявили, что Европа не может провести ни одну военную операцию без США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами