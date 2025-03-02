В Европе ожидают вывода 20 тыс. американских военных

Европейские политики ожидают вывода 20 тысяч американских военнослужащих из региона. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Они (дипломаты. — ред.) ожидают вывода около 20 тысяч американских военнослужащих, о котором заявила администрация Байдена в начале... конфликта на Украине», — пишет издание.

Один из источников также подчеркнул, что вывод американских военных может стать для Европы «возвращением к нормальной жизни».

Недавно издание Onet со ссылкой на доцента Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петра Олещука писало, что Европа может создать новый военный альянс без участия США.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что банки и пенсионные фонды стран Евросоюза должны вкладывать деньги в оборону. Европе необходимо направить на производство вооружения, чтобы военные расходы стран НАТО превысили 3%, уверен он.

Ранее в Британии заявили, что Европа не может провести ни одну военную операцию без США.