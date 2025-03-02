Украинский депутат предупредил о последствиях сбора денег на ядерное оружие

Сбор средств на ядерное оружие, который объявили на Украине, может привести к введению санкций против страны. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в данный момент находится под стражей по обвинению в государственной измене.

По его мнению, в случае введения ограничений под них могут попасть как Украина в целом, так и отдельные политики. В том числе это касается людей из окружения главы государства Владимира Зеленского.

«Сбор средств «на ядерное оружие» — это прямой путь к санкциям <...> за нарушение международных конвенций о нераспространении ядерного оружия. Это очевидный путь к мировой изоляции», — подчеркнул парламентарий.

Как он отметил, попытки Киева завладеть оружием массового поражения представляют собой осознанные действия по созданию «пиратской республики».

1 марта сооснователь украинского банка Monobank Олег Гороховский открыл сбор денежных средств на ядерное оружие. По данным УНИАН, за первые 30 минут после начала сбора граждане страны пожертвовали на соответствующие цели более двух миллионов гривен (около 4,3 млн рублей). Позже банкир заявил, что сбор был шуткой. Деньги на самом деле пойдут на закупку дронов, говорил он «Би-би-си».

Ранее в МИД РФ предрекли, что на Украине украдут деньги «на ядерку».