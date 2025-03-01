На Украине открыли сбор «на ядерку» после встречи с США по редкоземельным металлам

Украинский банкир открыл сбор на ядерное оружие после встречи с США по металлам

Украинский банкир Олег Гороховский, который является сооснователем Монобанка, открыл сбор на ядерное оружие. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что спустя 30 минут после начала сбора граждане Украины отправили на счет более 2 млн гривен.

До этого в интервью телеканалу Fox News украинский лидер объяснил «чувствами» свое поведение во время встречи с американскими властями в Вашингтоне.

По его словам, в ходе встречи «обсуждались очень чувствительные вещи», которые необходимо было понимать «правильно».

Президенты США и Украины публично повздорили перед встречей в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали об ошибке Зеленского на встрече по редкоземельным металлам.