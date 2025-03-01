Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине открыли сбор «на ядерку» после встречи с США по редкоземельным металлам

Украинский банкир открыл сбор на ядерное оружие после встречи с США по металлам
close
Александр Демьянчук/РИА Новости

Украинский банкир Олег Гороховский, который является сооснователем Монобанка, открыл сбор на ядерное оружие. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что спустя 30 минут после начала сбора граждане Украины отправили на счет более 2 млн гривен.

До этого в интервью телеканалу Fox News украинский лидер объяснил «чувствами» свое поведение во время встречи с американскими властями в Вашингтоне.

По его словам, в ходе встречи «обсуждались очень чувствительные вещи», которые необходимо было понимать «правильно».

Президенты США и Украины публично повздорили перед встречей в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали об ошибке Зеленского на встрече по редкоземельным металлам.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами