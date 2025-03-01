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В МИД РФ высказались об открытии сбора «на ядерку» для Украины

Посол Мирошник: собираемые украинцами деньги на ядерное оружие будут украдены
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Нина Зотина/РИА Новости

Деньги, которые собирают украинцы на ядерное оружие, будут украдены. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям правительства Украины Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«На фоне оскандалившегося прозаседавшегося украинские жулики объявили сбор «на ядерку» и собрали уже 14 млн грн. Абсолютно понятно, что средства рефлексирующих обывателей из разных стран будут тупо украдены», — написал дипломат.

Мирошник добавил, что никто не станет продавать и искать ядерное оружие для Украины. Посол назвал открывшийся сбор примером «классического развода на фоне эмоционального маятника».

Сбор на ядерное оружие для Украины был открыт украинским банкиром, сооснователем Монобанка Олегом Гороховским. Решение было принято на фоне скандальной встречи украинского президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа в Вашингтоне 28 февраля.

Ожидалось, что в рамках встречи главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент РФ Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране.

Ранее Мирошник предрек «истощение» Украины из-за отсутствия поставок оружия.

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