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Лавров назвал Зеленского «чистым нацистом»

Лавров: Зеленский превратился в «чистого нациста» и предателя еврейского народа
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский после прихода к власти превратился в «чистого нациста» и предателя еврейского народа. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Владимир Зеленский <...> за полгода превратился в чистого нациста и, как правильно говорил президент России Владимир Владимирович Путин, в предателя еврейского народа», — заявил он.

По словам Лаврова, за полгода политика Зеленского перевернулась на 180 градусов. Приходя к власти с лозунгами о мире и на просьбах «отстать от русского языка», украинский лидер превратился в «чистого нациста».

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Зеленскому после его перепалки с американским президентом в Белом доме необходимо уйти в отставку, в противном случае в ситуацию должны вмешаться Вооруженные силы Украины. Он подчеркнул, что необходимо остановить разрушение Украины, которым занимается украинский лидер.

Ранее армия Украины поддержала Зеленского после ссоры с Трампом.

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