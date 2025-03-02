Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после его перепалки с американским президентом в Белом доме необходимо уйти в отставку, в противном случае в ситуацию должны вмешаться ВСУ. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Зеленский должен уйти в отставку. Если он этого не сделает, в дело должно вступить руководство ВСУ», - подчеркнул он, комментируя поведение Зеленского в Белом доме.

Малинен подчеркнул, что необходимо остановить разрушение Украины, которым занимается украинский лидер.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее от Зеленского потребовали наладить отношения с США.