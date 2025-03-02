В Кремле высказались о голосовании РФ и США за одну резолюцию по Украине

Песков: было невозможно представить, что РФ и США проголосуют за одну резолюцию

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что раньше было невозможно представить ситуацию, в которой РФ и США будут голосовать за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по Украине. Он прокомментировал ситуацию в ходе интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», опубликованного в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Мы (РФ и США. — «Газета.Ru») голосуем за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН <...>. Этого действительно невозможно было представить», — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что данный документ содержит в себе «абсолютно сбалансированные формулировки» о конфликте на Украине.

В конце февраля Генеральная ассамблея ООН приняла две резолюции по Украине. Одна из них была подготовлена западными странами совместно с Киевом и носила ярко выраженный антироссийский характер. Вторую — предложили США, призвав к прекращению боевых действий и отказавшись возлагать вину за происходящее на РФ.

За оба документа проголосовали одинаковое количество стран — 93. При этом против антироссийской резолюции выступили 18 государств. В их числе сама Россия, а также США, Белоруссия, Венгрия и ряд других государств.

Ранее представители США и РФ провели переговоры в Турции в условиях секретности.