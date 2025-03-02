В Кремле назвали условие для нормализации отношений России и США

Москва и Вашингтон смогут достаточно быстро и успешно наладить двусторонние отношения при условии сохранения соответствующей политической воли российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое заявление в ходе интервью, запись которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что в настоящее время администрация США стремительно меняет все свои внешнеполитические конфигурации. При этом новые подходы Белого дома к решению геополитических вопросов во многом совпадают с видением Кремля.

«Сейчас предпринимаются попытки <...> выйти на диалог, наладить все отношения [Москвы и Вашингтона]. Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений, но если будет сохраняться политическая воля двух лидеров <...>, то этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно», — подчеркнул Песков.

19 февраля Путин заявил, что Трамп после вступления в должность главы государства начал получать объективную информацию о ситуации в зоне украинского конфликта. По мнению президента России, в том числе по этой причине американский лидер изменил свой подход к урегулированию кризиса.

Ранее Путин сообщил, что с удовольствием бы провел очную встречу с Трампом.