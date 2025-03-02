Украинский лидер Владимир Зеленский является несерьезным президентом, который на самом деле не желает завершения конфликта. Об этом в интервью изданию Newsmax заявила конгрессвумен Виктория Спартц, интервью представлено на ее странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Он (Зеленский. — прим.ред) изображал из себя героя. На самом деле он вел не очень хорошую войну, не помогал своей стране», — подчеркнула она.

По словам Спартц, на Украине на фоне конфликта началось «много коррупции», а друзья украинского лидера «делают деньги» на конфликте.

В этой связи конгрессвумен назвала Зеленского несерьезным президентом.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее американский эксперт заявил, что украинский конфликт подходит к концу.