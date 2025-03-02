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Песков: Россия будет наблюдать за изменением позиции Европы

Песков: время покажет, как изменится позиция европейцев после контактов с США
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MGIMO360 TV/YouTube

Россия будет наблюдать за возможным изменением позиции Евросоюза на фоне контактов европейских политиков с Соединенными Штатами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Как будет дальше трансформироваться позиция европейцев, учитывая их контакты с американцами, учитывая в целом внезапно возникшую динамику в российско-американских отношениях, посмотрим, время покажет», — сказал представитель Кремля.

1 марта глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала, что Брюссель усилит поддержку Украины. Она отмечала, что на этой неделе США проголосовали против своих европейских союзников в ООН и выступив против резолюции, осуждающей начало Россией боевых действий на Украине.

Позднее агентство Bloomberg отметило, что Европа столкнулась с наихудшим сценарием по Украине на фоне раскола с США по вопросу конфликта.

Ранее Макрон рассказал о «ядерном зонтике», который защитит Европу.

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