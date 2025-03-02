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В США уверены, что Европа сможет помогать Украине сама

Экс-главком НАТО Ставридис: ЕС сможет обеспечить поддержку Украины без США
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РИА Новости

Европа сможет обеспечить поддержку Украины без участия Соединенных Штатов. Об этом в эфире американского телеканала CNN заявил экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

«Я думаю, они смогут. И это вопрос (политической. — прим. ред.) воли, а не возможностей», — подчеркнул он.

Ставридис напомнил, что коллективный валовой внутренний продукт Европы составляет 22% от общемирового. Регион является следующим за США с их показателем в 25%.

В этой связи, считает он, у Европы есть все возможности обеспечить военную и финансовую поддержку Украины.

2 марта агентство Bloomberg писало, что Европа столкнулась с «наихудшим сценарием» по Украине на фоне раскола с США по вопросу конфликта.

По словам неназванных европейских чиновников, «доверие и ценности», связывавшие Европу и США после окончания Второй мировой войны, «больше не являются общими».

Ранее Каллас рассказала, в каком случае Европа не будет соблюдать соглашения по Украине.

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