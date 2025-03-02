Военкор Астрахань: Зеленский за много лет ни разу не слышал о сожалении

Президент Украины Владимир Зеленский ничего не слышал о сожалении. Об этом заявил военный корреспондент из Донецка Дмитрий Астрахань в своем Telegram-канале.

Во время интервью для телеканала Fox News Зеленский не понял одного из сказанных слов ведущего и переспросил об этом переводчика. Украинский лидер не понял английского слова «regret» (сожаление в переводе на русский язык. — прим.ред.).

«Прошло много лет, и он ни разу, ни в одном контексте не слышал этого слова. Ни в одной речи, ни в одном интервью, которые так щедро раздавал. А вот сожалений нет, no regrets — он не знает, что такое сожалеть», — заявил военкор.

По его словам, данная ситуация вызывает грусть.

До этого полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский думает, что может диктовать миру свои условия, а также просить от Вашингтона гарантии безопасности, однако уже поздно. По его словам, украинский лидер не готов к заключению мирного соглашения по Украине.

Ранее в США объяснили, почему Трамп вспомнил Путина после ссоры с Зеленским.