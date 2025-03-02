Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкор раскрыл причину недоумения Зеленского в диалоге с переводчиком на интервью

Военкор Астрахань: Зеленский за много лет ни разу не слышал о сожалении
close
Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский ничего не слышал о сожалении. Об этом заявил военный корреспондент из Донецка Дмитрий Астрахань в своем Telegram-канале.

Во время интервью для телеканала Fox News Зеленский не понял одного из сказанных слов ведущего и переспросил об этом переводчика. Украинский лидер не понял английского слова «regret» (сожаление в переводе на русский язык. — прим.ред.).

«Прошло много лет, и он ни разу, ни в одном контексте не слышал этого слова. Ни в одной речи, ни в одном интервью, которые так щедро раздавал. А вот сожалений нет, no regrets — он не знает, что такое сожалеть», — заявил военкор.

По его словам, данная ситуация вызывает грусть.

До этого полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский думает, что может диктовать миру свои условия, а также просить от Вашингтона гарантии безопасности, однако уже поздно. По его словам, украинский лидер не готов к заключению мирного соглашения по Украине.

Ранее в США объяснили, почему Трамп вспомнил Путина после ссоры с Зеленским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами