Поведение украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме и его ссора с американским президентом стала триумфом для России. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Если (США. – прим. ред.) в гневе отзовут всю свою военную поддержку Украине, способность Киева противостоять <…> серьезно уменьшится», — говорится в сообщении телеканала.

Подчеркивается, что единственный человек, который выиграл после ссоры Зеленского с американским президентом в Белом доме, это президент России Владимир Путин. Ссора двух лидеров оказалась «триумфом России», подытоживает Sky News.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее американский эксперт заявил, что украинский конфликт подходит к концу.