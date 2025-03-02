НАТО предрекли конец из-за Украины

НАТО может прекратить свое существование из-за разного подхода США и Европы к украинскому конфликту и его урегулированию. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВС НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис, передает газета The Telegraph.

«Это глубоко вобьет клин в самое сердце альянса <...> (Президент США. — «Газета.Ru») ясно дал понять, что не хочет принимать участия в оказании помощи Украине», — подчеркнул он.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявлял, что канцлер ФРГ Олаф Шольц вступает в противостояние с США, причиной чего стали не только военные расходы НАТО, но и общие перспективы отношений Европы с Вашингтоном.

США, отмечал он, пытаются оказать давление на Европу, показывая, что они главные. Однако европейцы, как Шольц, начинают сопротивляться, тем самым предоставляя Вашингтону аргументы для роспуска НАТО.

Ранее в США сочли «абсурдной» идею пригласить Украину в НАТО.