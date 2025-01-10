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В Германии заявили, что Шольц дал Трампу аргумент для роспуска НАТО

Немецкий политолог Рар: Шольц дал Трампу аргумент для роспуска НАТО
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Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вступает в противостояние с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, причиной чего стали не только военные расходы НАТО, но и общие перспективы отношений Европы с Вашингтоном. Об этом в беседе с изданием «Взгляд» заявил немецкий политолог Александр Рар.

Шольц выступил против требования Трампа увеличить оборонные расходы НАТО до 5% от ВВП и «заморозил» пакет помощи Украине.

По словам Рара, решение Шольца — смелый шаг, так как он, будучи канцлером ведущей страны Европы, посмел оспорить требования избранного президента США. Он отметил, что, кроме прибалтийских стран и Польши, никто из европейцев не готов следовать приказам Трампа по оборонным расходам, которые кажутся завышенными и необоснованными.

На этом фоне спикер предполагает, что Трамп выдвинул идею увеличения расходов НАТО намеренно.

«Это похоже на провокацию. Республиканец пытается оказать давление на Европу, показывая, что он главный, и требует подчинения. Но европейцы, как Шольц, начинают сопротивляться, тем самым предоставляя Трампу аргументы для роспуска НАТО, который он считает неэффективным, считает политолог.

Аналитик также отметил, что требования Трампа отражают попытку продемонстрировать свою власть над европейцами. Шольц не против повышения расходов на бундесвер, но не согласен с «нелогичными требованиями» Трампа. Конфликт двух лидеров не ограничивается лишь вопросом бюджета Североатлантического альянса, а затрагивает стратегию блока и отношения между США и Европой.

10 января также сообщалось, что Шольц блокирует €3 млрд помощи Украине. По данным Der Spiegel, глава МИД Анналена Бербок и Минобороны Борис Писториус настаивали на одобрении помощи до выборов в бундестаг 23 февраля. Подготовленный список вооружений включал три системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы. Но Шольц отказался поддержать дополнительный пакет помощи Киеву.

Ранее в Германии исключили возможность визита Шольца в Россию до выборов.

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