Кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр назвала членство Украины в Североатлантическом альянсе абсурдной идеей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украину не стоить поощрять к вступлению в НАТО», — сказала она.

Сэйр призналась, что ее не перестают изумлять уровень глубины безумия в трансатлантическом мире, но вступление Украины в блок она оценила как событие «за гранью сумасшествия». Она напомнила, что от нынешнего главы Белого дома Джо Байдена и от других политиков раньше уже поступали сигналы, что НАТО — «не вариант для Украины», но сейчас слышны противоречивые заявления по этому вопросу.

По мнению Сэйр, НАТО представляет собой анахронизм, а миру требуется новая архитектура безопасности. Кандидат в сенаторы США предположила, как долго альянс сможет просуществовать в своей нынешней форме, в то время, как Турция и другие его члены выражают желание присоединиться к БРИКС.

«Лично я считаю, что НАТО следовало упразднить параллельно с роспуском Организации Варшавского договора», — заключила она.

Накануне стало известно, что страны НАТО начали отказываться от обязательств по долгосрочной помощи Украине.

Ранее в «Танковую коалицию» для Украины вошли 13 стран НАТО.