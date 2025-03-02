Президент Чехии призвал создать международную коалицию для мира на Украине

Чешский президент Петр Павел в соцсети X призвал создать международную коалицию в поддержку Украины.

«Пришло время начать рассматривать [возможность создания] широкой [международной] коалиции, желающей добиваться справедливого мира на Украине», — написал Павел.

Он отметил, что конфликт должен завершиться на условиях, которые устраивают Киев.

Переговоры американского и украинского лидеров в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: президент США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала, что Брюссель усилит поддержку Украины. Зеленского также поддержали премьер-министр Испании Педро Санчес, президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс, глава МИД Германии Анналена Бербок, кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц и другие европейские политики.

Ранее Белый дом захотел публичных извинений Зеленского.