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Военный секретарь Израиля направился в Россию

Ynet: Нетаньяху направил военного секретаря в РФ для укрепления сотрудничества
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Eduardo Munoz/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил своего военного секретаря Романа Гофмана в Россию для проведения переговоров по вопросам безопасности, направленным на координацию и усиление сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на источник.

По данным журналистов, в Москве Гофман также обсудит просьбу Израиля к России о содействии в оказании давления через посредников на движение ХАМАС с целью продвижения сделки по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Перемирие должно продлиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

1 марта агентство ТАСС со ссылкой на представителя ХАМАС сообщило, что палестинское движение отвергло продление первой фазы прекращения огня на условиях Израиля.

Ранее в США заявили о подготовке ХАМАС к возобновлению боевых действий с Израилем.

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