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В ХАМАС отвергли продление первой фазы прекращения огня по условиям Израиля

В ХАМАС заявили, что переговоры по второй фазе с Израилем не ведутся
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Ismail Zaydah/Reuters

Палестинское движение ХАМАС отвергло продление первой фазы прекращения огня на условиях Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя движения.

По его словам, на данный момент переговоры о втором этапе соглашения не ведутся.

До этого телеканал Al Mayadeen со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя палестинского сопротивления сообщал, что участники переговоров в Каире не смогли убедить власти Израиля перейти к обсуждению второго этапа соглашения с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в Газе.

По словам источника телеканала, ХАМАС не планирует передавать пленных без подписания полного пакета соглашений по прекращению огня. Он добавил, что израильская сторона нарушила соглашение, отложив начало переговоров по второму этапу.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Перемирие должно продлиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

Ранее в США заявили о подготовке ХАМАС к возобновлению боевых действий с Израилем.

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