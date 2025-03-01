Румыния может оказаться под санкциями США из-за Украины

Румыния может оказаться под американскими санкциями из-за отмывания денег, которые якобы были направлены на поддержку Украины. Об этом заявил баллотировавшийся в президенты румынский политик Кэлин Джеорджеску, комментируя итоги переговоров Владимира Зеленского в Белом доме, передает РИА Новости.

«Американские санкции неизбежны после этой встречи. Они станут ответом на коррупцию и отмывание денег якобы на помощь Украине. Румыния также оказывала поддержку», — заявил политик.

Джеорджеску добавил, что жесткая позиция Вашингтона демонстрирует конец дипломатии в традиционном понимании.

Критикуя нынешние румынские власти, Джеорджеску отметил, что премьер-министр Румынии Марчел Чолаку не смог объединить нацию после событий в Вашингтоне. В свою очередь исполняющий обязанности президента страны Илие Боложан принял решение отправиться в Молдавию и планирует поездку в Лондон. Джеорджеску подчеркнул, что румынские политики прячутся как от граждан Румынии, так и от правды.

До этого сообщалось, что Джеорджеску был допрошен генеральной прокуратурой Румынии и обвинен в шести преступлениях, включая распространение заведомо ложной информации. Данные обвинения являются частью более масштабного расследования незаконного финансирования его президентской кампании осенью прошлого года. В качестве меры пресечения политику назначено ограничение свободы передвижения в виде подписки о невыезде сроком на 60 дней.

Комментируя свое задержание кандидат в президенты Румынии заявил, что произошедшее является спланированной провокацией. Джеорджеску подчеркнул временной разрыв между выборами и арестом, задавшись вопросом, почему задержание произошло именно сейчас, а не в декабре, сразу после выборов.

Переговоры США и Украины в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: Зеленского упрекнули в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковали его за отказ от прекращения огня. Более того, украинского политика попросили покинуть Белый дом и отменили подписание сделки по редкоземельным минералам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Бразилии предупредили о последствиях речи Зеленского в Белом доме для Европы.