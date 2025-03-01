Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Румыния может оказаться под санкциями США из-за Украины

Джеорджеску: Румыния может попасть под санкции США из-за Украины
close
Cristian Cristel/Global Look Press

Румыния может оказаться под американскими санкциями из-за отмывания денег, которые якобы были направлены на поддержку Украины. Об этом заявил баллотировавшийся в президенты румынский политик Кэлин Джеорджеску, комментируя итоги переговоров Владимира Зеленского в Белом доме, передает РИА Новости.

«Американские санкции неизбежны после этой встречи. Они станут ответом на коррупцию и отмывание денег якобы на помощь Украине. Румыния также оказывала поддержку», — заявил политик.

Джеорджеску добавил, что жесткая позиция Вашингтона демонстрирует конец дипломатии в традиционном понимании.

Критикуя нынешние румынские власти, Джеорджеску отметил, что премьер-министр Румынии Марчел Чолаку не смог объединить нацию после событий в Вашингтоне. В свою очередь исполняющий обязанности президента страны Илие Боложан принял решение отправиться в Молдавию и планирует поездку в Лондон. Джеорджеску подчеркнул, что румынские политики прячутся как от граждан Румынии, так и от правды.

До этого сообщалось, что Джеорджеску был допрошен генеральной прокуратурой Румынии и обвинен в шести преступлениях, включая распространение заведомо ложной информации. Данные обвинения являются частью более масштабного расследования незаконного финансирования его президентской кампании осенью прошлого года. В качестве меры пресечения политику назначено ограничение свободы передвижения в виде подписки о невыезде сроком на 60 дней.

Комментируя свое задержание кандидат в президенты Румынии заявил, что произошедшее является спланированной провокацией. Джеорджеску подчеркнул временной разрыв между выборами и арестом, задавшись вопросом, почему задержание произошло именно сейчас, а не в декабре, сразу после выборов.

Переговоры США и Украины в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: Зеленского упрекнули в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковали его за отказ от прекращения огня. Более того, украинского политика попросили покинуть Белый дом и отменили подписание сделки по редкоземельным минералам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Бразилии предупредили о последствиях речи Зеленского в Белом доме для Европы.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами