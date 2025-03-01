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Орбан оценил встречу Трампа с Зеленским

Орбан: встреча Трампа с Зеленским стала плохим событием
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Radovan Stoklasa/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал встречу президентов США и Украины в Белом доме негативным событием, поскольку, по его мнению, она продемонстрировала нежелание киевского режима к мирному урегулированию конфликта. Своим мнением политик поделился в интервью телеканалу TV2.

Орбан подчеркнул, что встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского имела критическое значение для будущего мира в Европе, и ее результаты оказались разочаровывающими. Глава венгерского правительства заявил, что Зеленский, в противовес заявлениям Трампа о стремлении к урегулированию, продемонстрировал неготовность к миру на условиях, предлагаемых американской стороной.

Премьер призвал рассматривать эту встречу не только с точки зрения наблюдателей, ставших свидетелями публичной полемики между лидерами, но и с позиции европейских стран, заинтересованных в сохранении мира на континенте. Он отметил, что действия Трампа, хоть и неожиданные, соответствуют ранее заявленным намерениям добиться мирного решения, вызвав удивление у мирового сообщества.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт».

Ранее советник Трампа рассказал о слезах команды Зеленского.

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Переговоры о мире на Украине
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