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Уолтц сообщил о совете делегации США прервать переговоры с Зеленским

Уолтц: команда Трампа высказалась за прекращение переговоров с Зеленским
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Brian Snyder/Reuters

В американской делегации в пятницу единогласно посоветовали президенту США Дональду Трампу досрочно завершить переговоры в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом советник Трампа Майк Уолтц рассказал Fox News.

«У нас было совещание после этой перепалки. Мы фактически единогласно посоветовали президенту, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперед», — сказал он.

Он добавил, что согласование Украиной сделки по полезным ископаемым могло бы принести Киеву пользу. Кроме того, американского лидера не устроило, что Зеленский не собирается прекращать боевые действия.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что участие европейских стран в переговорах по урегулированию на Украине востребовано, но они сами отказались вести диалог с РФ.

Ранее Маск сравнил цели Трампа и Зеленского на скандальных переговорах.

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