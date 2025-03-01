В Венгрии высказались об атаке ВСУ на «Турецкий поток»

Венгрия рассматривает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» как посягательство на свой суверенитет. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Газопровод «Турецкий поток» является гарантией надежности поставок природного газа в Венгрию, поэтому возможная неработоспособность газопровода может серьезно подорвать нашу энергетическую безопасность», — написал министр по итогам разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам Сийярто, Еврокомиссия недавно гарантировала, что Украина не будет атаковать газопровод. В связи со сложившейся ситуацией министр призвал ЕК «немедленно прояснить, выполняет ли она свои гарантии». По словам главы ведомства, без этого Венгрия не будет продлевать санкции в марте.

Об атаке ВСУ на станцию «Турецкого потока» днем 1 марта сообщало Минобороны РФ. По данным ведомства, в операции задействовали три беспилотника. Ранее украинская армия уже пыталась ударить по станции — 11 января ее атаковали девять дронов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее РФ заметно нарастила поставки газа в европейские страны по «Турецкому потоку».