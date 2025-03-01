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В Венгрии высказались об атаке ВСУ на «Турецкий поток»

Сийярто: атака ВСУ на «Турецкий поток» угрожает суверенитету Венгрии
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Венгрия рассматривает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» как посягательство на свой суверенитет. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Газопровод «Турецкий поток» является гарантией надежности поставок природного газа в Венгрию, поэтому возможная неработоспособность газопровода может серьезно подорвать нашу энергетическую безопасность», — написал министр по итогам разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам Сийярто, Еврокомиссия недавно гарантировала, что Украина не будет атаковать газопровод. В связи со сложившейся ситуацией министр призвал ЕК «немедленно прояснить, выполняет ли она свои гарантии». По словам главы ведомства, без этого Венгрия не будет продлевать санкции в марте.

Об атаке ВСУ на станцию «Турецкого потока» днем 1 марта сообщало Минобороны РФ. По данным ведомства, в операции задействовали три беспилотника. Ранее украинская армия уже пыталась ударить по станции — 11 января ее атаковали девять дронов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее РФ заметно нарастила поставки газа в европейские страны по «Турецкому потоку».

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