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Порошенко надеется на план Б у Зеленского после скандала в Вашингтоне

Порошенко выразил надежду, что у Зеленского после скандала в США есть план Б
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Piotr Molecki/AP

Бывший украинский президент Петр Порошенко после скандала в Вашингтоне в своем Telegram-канале выразил надежду на то, что у президента Владимира Зеленского есть план Б.

По мнению бывшего главы государства, Киев сейчас не может распространять антиамериканские настроения и должен думать о ВСУ, которые могут остаться без поставок оружия из США.

«Мы очень надеемся, что у президента Зеленского есть «план Б». Верим, что после встречи в Лондоне и Брюсселе мы выйдем с несколькими важными месседжами», — написал политик.

Он рассчитывает, что страны ЕС помогут Украине деньгами, оружие и инвестициями в оборонную промышленность. Порошенко подчеркнул важность сохранения единства внутри республики.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее сообщалось, чем обернется для ВСУ скандал в Вашингтоне.

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