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Бербок призвала немедленно передать Украине 3 млрд евро

Бербок призвала бундестаг немедленно выделить Украине дополнительные €3 млрд
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Khalil Ashawi/Reuters

На фоне напряженной ситуации, возникшей после встречи президентов США и Украины, глава МИД Германии Анналена Бербок призвала бундестаг незамедлительно одобрить выделение Украине дополнительной финансовой помощи в размере трех миллиардов евро. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем заявлении, сделанном на пресс-конференции, Бербок подчеркнула необходимость усиления поддержки Украины и призвала все демократические фракции парламента снять ранее наложенную блокировку на выделение средств.

«Германия должна еще раз увеличить поддержку Украины, и немедленно. Я призываю все представленные в бундестаге демократические партии одобрить выделение трех миллиардов евро для Украины, которое ранее блокировалось», - заявила Бербок.

Сегодня бывший директор по европейским делам совета США по нацбезопасности в администрации президента США заявил, что Украина больше не получит помощь от Вашингтона. Комментируя перепалку между президентом США и Владимиром Зеленским, он назвал это «шоу ужасов».

До этого Зеленский заявил, что Украине будет сложно продолжать воевать с Россией без поддержки США.

Ранее ООН приостановила финансовую помощь в некоторых регионах Украины.

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