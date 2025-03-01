Зеленский рассказал, как Украина будет воевать без помощи США

Зеленский: Украине будет трудно продолжать воевать с Россией без поддержки США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что стране будет сложно продолжать воевать с Россией без поддержки США.

«Сможет ли Украина выиграть эту войну или сдержать Россию без постоянной поддержки США? Нам будет трудно», — поделился Зеленский.

Он подчеркнул, что именно поэтому приехал в США говорить о будущих переговорах.

До этого Зеленский заявлял, что перепалка с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме «была плохой для обеих сторон».

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил, что Зеленский загнал себя в тупик, запретив переговоры с Россией.