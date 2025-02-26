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В Госдуме заявили, что Европа желает «отхватить себе кусок украинского пирога»

Журавлев: страны ЕС хотят откусить кусок пирога, говоря о миротворцах на Украине
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MaxxjaNe/Shutterstock/FOTODOM

Страны Евросоюза желают «отхватить кусок пирога», говоря о введении миротворцев на территорию Украины. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина») в беседе с РИА Новости.

Депутат обратил внимание на то, что на Западе говорят о миротворцах, когда заходит речь о «расчленении» Украины на зоны влияния. Журавлев подчеркнул, что в настоящее время на это претендуют Великобритания, Франция и Германия, желающие «отхватить себе кусок украинского пирога» после того, как Вашингтон заберет себе ресурсы страны.

«Без нашего одобрения ничего на Украине не произойдет», — добавил парламентарий.

23 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину. По информации издания, Лондон и Париж связывают этот шаг с достижением соглашения о прекращении огня. Страны хотят использовать военный потенциал США для защиты своих военных от угроз. Для этого могут использоваться уже находящиеся в Европе американские системы противовоздушной обороны.

Позже секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что если Запад отправит на Украину всего 30 тысяч миротворцев, то они первыми сбегут в случае нового наступления российской армии. Он считает ключевым вопрос, где именно будут размещены миротворцы. Костенко не верит, что кто-то действительно решится отправить своих военных на линию соприкосновения.

Ранее Лавров ответил на вопрос о размещении европейских миротворцев на Украине.

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