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Экс-посол Британии указал на ошибку Запада в отношениях с Россией

Экс-посол Британии Брентон: Запад ошибся, отрезав контакты с Россией в 2022 году
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Евгений Биятов/РИА Новости

Страны Запада сделали ошибку, отрезав все связи с Россией после начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году. Об этом ТАСС заявил бывший посол Великобритании в Москве (2004-2008) Энтони Брентон.

«Как только лед треснет, а мир [на Украине], как я надеюсь, будет достигнут, мы сможем вернуться в ситуацию, аналогичную той, что была после завершения холодной войны. Очень многое нужно будет заново воссоздать, преодолеть глубокое недоверие», — сказал дипломат.

Брентон добавил, что в настоящее время предпосылок для сохранения текущего уровня связей между Западом и Россией нет. По его словам, если политики решат наладить отношения, то это можно будет сделать в кратчайшие сроки.

1 февраля британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Запад не в состоянии изменить отношение к России из-за того, что находится в плену собственных устаревших заблуждений. Эксперт привел в пример ошибочные ожидания насчет влияния антироссийских санкций на экономику РФ — все эти прогнозы оказались ошибочными.

Ранее в Норвегии призвали США улучшить отношения с Россией.

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