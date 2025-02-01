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Британский эксперт объяснил неизменно негативное отношение Запада к России

Эксперт Меркурис заявил, что Запад не в состоянии изменить отношение к России
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Запад не в состоянии изменить отношение к России из-за того, что находится в плену собственных устаревших заблуждений. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«В 80-х — 90-х годах все они на Западе приняли этот тезис, что Россия — это бензоколонка, притворяющаяся страной, и западным политикам настолько приятно верить в это, что они не могут остановиться, и притворяются, что так и есть, несмотря на то, что это не соответствует действительности», — заявил Меркурис.

Эксперт привел в пример ошибочные ожидания насчет влияния антироссийских санкций на экономику России — все эти прогнозы оказались ошибочными.

До этого спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог заявил, что итоговое решение по судьбе антироссийских американских санкций остается за президентом США Дональдом Трампом.

Так он прокомментировал вопрос о том, будет ли новая администрация Соединенных Штатов вводить дополнительные санкции в отношении Москвы для достижения прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Трамп дал 100 дней на урегулирование конфликта на Украине.

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