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В МИД РФ объяснили, почему Зеленский отвергает мир на Украине

Захарова: мир на Украине для Зеленского подобен смерти
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Пресс-служба МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отвергает мир, потому что для него он подобен смерти. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой о встрече украинского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что украинский лидер «одержим сохранением узурпированной им власти». По ее словам, ради достижения этой цели Зеленский уничтожил оппозицию, выстроил тоталитарное государство и продолжает отправлять граждан на линию боевого соприкосновения.

«В нынешних все более ухудшающихся для киевского режима политических условиях этот деятель не способен проявить чувство ответственности и потому одержим продолжением войны, отвергая мир, который для него смерти подобен», — сказала Захарова.

Украинский и американский лидеры 28 февраля провели очные переговоры в Белом доме, которые завершились их словесной перепалкой. Во время встречи Зеленский настаивал на предоставлении его стране гарантий безопасности, при этом Трамп раскритиковал зарубежного коллегу за отказ от прекращения огня и неподобающее отношение к США. В результате стороны отменили подписание договора по добыче редкоземельных металлов, условия которого должны были стать главной темой обсуждения.

24 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее в Венгрии назвали скандальную встречу Трампа с Зеленским «величайшим событием».

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