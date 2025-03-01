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Экс-депутат Рады заявил, что силы внутри Украины могут ополчиться на Зеленского

Экс-депутат Рады Килинкаров: Трамп отдаст команду «фас» на критику Зеленского
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Emilija Jefremova/Reuters

Ссора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского может привести к созданию на Украине коалиции против действующего главы государства. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с РИА Новости.

По его мнению, после перепалки, произошедшей между Трампом и Зеленским, может начаться опасный для президента Украины политический процесс. По его словам, в ближайшее время внутри страны будут высказаны десятки заявлений о неправильности стратегии Зеленского. Кроме того, команда Трампа крайне недовольна поведением украинского лидера.

«Соответственно, я не исключаю, что они дадут команду «фас» — активировать все имеющиеся у них политические ресурсы внутри Украины и натравить их на Зеленского и его офис», — сказал он.

28 февраля Зеленский и Трамп провели переговоры в Белом доме, которые завершились их словесной перепалкой. В частности, президент США упрекнул зарубежного коллегу в отказе от прекращения огня и неподобающем отношении к его стране.

Ранее Стармер созвонился с Трампом и Зеленским.

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