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Стармер созвонился с Трампом и Зеленским

Стармер созвонился с Трампом и Зеленским после их перепалки в Белом доме
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Danny Lawson/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвонился и с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидером США Дональдом Трампом. Об этом пишет Bild.

Отмечается, что после скандала в Белом доме Стармер выступает в роли посредника между представителями США и Украиной. Он также пригласил лидеров европейских стран на саммит по Украине, который пройдет в Лондоне.

В пресс-службе британского премьера сообщили, что Стармер сохраняет свою позицию о необходимости поддерживать Украину.

28 февраля Зеленский на встрече с Трампом в Белом доме, на которой присутствовал вице-президент Джей Ди Вэнс, заявил, что с РФ нельзя договариваться дипломатически. В ответ на это Вэнс указал, что США понимают, что нужно делать. Украинский лидер отметил, что Вэнс еще не был в Украине и не понимает уровня проблем. В ответ вице-президент призвал его проявлять больше уважения к стране, которая помогает украинским гражданам.

Американский президент обвинил Зеленского в безответственном подходе к сложившейся ситуации.

Ранее Путин назвал причину отказа Зеленского от мирных переговоров.

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