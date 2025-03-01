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Названа явка на выборах президента Абхазии в Москве

В Москве за два часа на выборах президента Абхазии проголосовали 160 человек
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Максим Блинов/РИА Новости

За два часа на выборах президента Абхазии в Москве проголосовали 160 человек. Об этом сообщил председатель местного ЦИК Дмитрий Маршан, передает РИА Новости.

В России принять участие в выборах президента Абхазии можно на избирательных участках в Москве и Черкесске. При этом из общего числа избирателей в самой Абхазии проголосовал 21%, что составляет 30,2 тыс. человек.

До этого следственный комитет России установил, что 19 февраля несколько десятков человек на 20 автомобилях прибыли в поселок Цандрипш Гагрского района Абхазии и потребовали от руководства этого поселка убедить местное армянское население отказаться от участия в выборах. Лидерами этой группы назвали Диму Ардзинбу и Масика Шакрыла.

15 февраля в Абхазии прошли президентские выборы. На пост главы государства претендовали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты страны Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

По итогам первого тура больше всего голосов набрал Гунба, однако разрыв между ним и Ардзинбой оказался небольшим.

Ранее Песков оценил обстановку на выборах в Абхазии.

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