СК выявил попытки давления на людей для отказа голосовать на выборах в Абхазии

СК: группа людей на 20 машинах пыталась повлиять на голосование в Абхазии

В Абхазии были выявлены случаи нарушения прав граждан РФ. Об этом заявила официальная представительница Следственного комитета России Светлана Петренко.

Отмечается, что правонарушения были совершены иностранцами, однако они подлежат уголовной ответственности по нормам Уголовного кодекса РФ.

Следственный комитет по данным СМИ установил, что 19 февраля несколько десятков человек на 20 автомобилях прибыли в поселок Цандрипш Гагрского района Абхазии и потребовали от руководства этого поселка убедить местное армянское население отказаться от участия в выборах. Лидерами этой группы назвали Диму Ардзинбу и Масика Шакрыла. Какими методами оказывалось воздействие, не уточняется, следователи проведут лингвистическую экспертизу записей с места событий.

До этого Песков заявил, что России важно, чтобы выборы в Абхазии прошли в рамках закона.

15 февраля в Абхазии прошли президентские выборы. На пост главы государства претендовали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты страны Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

По итогам первого тура больше всего голосов набрал Гунба, однако разрыв между ним и Ардзинбой оказался небольшим. Второй тур выборов состоится 1 марта.

Ранее парламент Абхазии одобрил мораторий на принятие кадровых решений.