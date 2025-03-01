Стали известны причины «перепалки» между Зеленским и Вэнсом

NBC News: перепалка между Вэнсом и Зеленским была спонтанной

Конфликт между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским был спонтанным. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в окружении вице-президента.

В публикации говорится, что изначально Вэнс не планировал вступать в «перепалку» с украинским лидером.

«Конфронтация с Зеленским была гораздо более холодной — ее спровоцировал не вопрос журналиста, а, по словам людей, близких к вице-президенту, желание Вэнса дать отпор неподобающему, по его мнению, поведению Зеленского в дипломатической среде», — говорится в сообщении.

28 февраля главы двух государств провели встречу в Белом доме, по итогам которой они должны были заключить сделку по редкоземельным металлам. Но в ходе беседы Зеленский и американский лидер вступили в словесную перепалку, и подписание договора было отменено. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Зеленский не доел обед в Белом доме на встрече с Трампом.