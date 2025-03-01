В Совфеде раскрыли судьбу Зеленского после ссоры с Трампом

Пушков: Белый дом начнет присматриваться к другим кандидатам в президенты Украины

Глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков, комментируя поведение Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что после этого Белый дом начнет присматриваться к другим кандидатам в президенты Украины. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Сенатор полагает, что после «скандального поведения» Зеленского его публичная поддержка со стороны Вашингтона почти невозможна. Украинский лидер потерпел фиаско, указал парламентарий.

«В Белом доме сейчас начнут внимательнее присматриваться к другим кандидатам в президенты Украины», — написал Пушков.

По его словам, в Вашингтоне также сделают необходимые выводы из поведения лидеров ЕС, которые открыто поддержали Владимира Зеленского.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский лидер категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток. На это заявление вице-президент США отметил, что Соединенные Штаты обладают четким пониманием ситуации. Зеленский парировал, подчеркнув отсутствие у Вэнса личного опыта пребывания на Украине и, следовательно, недостаточное понимание масштаба проблем.

В ответ вице-президент призвал украинского лидера к сдержанности и уважению к стране, оказывающей значительную военную поддержку Украине. Затронув тему финансовой помощи, Вэнс указал на выделенные Украине значительные средства ($350 млрд).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что участие европейских стран в переговорах по урегулированию на Украине востребовано, но они сами отказались вести диалог с РФ.

Ранее в США предупредили, что Украина больше не получит никакой помощи.