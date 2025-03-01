Спецпрокурор по делу Хантера Байдена ушел в отставку

Спецпрокурор по делу Хантера Байдена Вайс ушел в отставку до смены администрации

Спецпрокурор по делу Хантера Байдена Дэвид Вайс ушел в отставку до смены президентской администрации в США. Об этом сообщает телеканал NBC.

Вайс уволился за несколько дней до ухода Джо Байдена из Белого дома — 17 января. Источники NBC сообщили, что мужчина не сталкивался с внешним давлением и покинул место работы добровольно. Его преемником стал Шеннон Хэнсон.

За несколько дней до отставки, 13 января, Вайс опубликовал отчет о расследовании дела Хантера Байдена, в котором раскритиковал его отца за его помилование.

Бывший президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера 2 декабря 2024 года.

В заявлении американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным. Байден охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.

Глава государства выразил надежду на то, что общество поймет причины его решения, связанного как с ролью отца, так и президента.

Ранее дом Хантера Байдена сгорел дотла при пожаре в Калифорнии.